10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 129220 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126202 طنا.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة ( 2545 ) طن قمح، فضلا عن ( 34 ) سيارة بحمولة ( 1730 ) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10450 طن يوريا و 6300 طن فوسفات و 3800 طن ملح و 3100 طن مولاس.