10 سفن حاويات وبضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. ولفت المركز إلى أنه غادر المينا

محمود محسن

استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشرة مساء أمس السبت القطار رقم 2463، وفي الخامسة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2441، بحمولة إجمالية 2681 طن قمح، في حين غادر 130 سيارة بحمولة 6549 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164206 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25978 طنا.

وفي سياق آخر استقبل الميناء في الخامسة صباح اليوم قطار محمل بـ 920 طن كسر حجارة لزوم اعمال ردم المواسير في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و 3660 طن فوسفات و 5100 طن رمل.