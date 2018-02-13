10 سفن بضائع عامة تصل وتغادر بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء 127 سيارة نقل محملة بـ 5954 طن قمح، لافتا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 104218 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26518 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5650 طن يوريا، و 1000 طن فوسفات، و 10500 طن ملح، و 4870 طن رمل، و 147 طن ألواح جبس.

ولفت إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 161396 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .