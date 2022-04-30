10 سفن إجمالى ما استقبله ميناء العريش لشحن الأسمنت الأبيض

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى أوروبا عبر ميناء العريش، فقد استقبل الميناء السفينة BGE ‐ TORNADO القادمة من دمياط، والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 81 مترا والغاطس 5.4 متر، وذلك لشحن 2550 طن أسمنت أبيض إلى اليونان.

وذكر البيان أن هذه السفينة تعتبر السابعة والعشرون التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام والعاشرة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحرى لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج .

وأضاف البيان أن ميناء العريش يشهد الآن عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165 مترا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، إضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

كما سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و من المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.