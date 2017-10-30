نقل وملاحة

10 سفن إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

بورسعيد - أمانى العزازى  أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم 10 سفن، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول…

30 أكتوبر، 2017 30 أكتوبر، 2017

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بورسعيد – أمانى العزازى 


أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم 10 سفن، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين.

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