10 سفن إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

نقل وملاحة

بورسعيد - أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم 10 سفن، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول…