نقل وملاحة

10 سفن إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى الحركة اليوم 10 سفن. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة 4. كما يوجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة بميناء غرب بورسعيد.