10 ساعات «تطهير».. مبنى ماسبيرو يواجه «كورونا» (صور)

قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطهير مبنى ماسبيرو؛ للوقاية من فيروس كورونا ؛ بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لوزير الزراعة.

وقال إن عملية التطهير بدأت من الدور الـ 28 واستغرقت أكثر من 10 ساعات شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى .

و أكد بيان وزارة الزراعة أن عمليات التطهير شملت أيضا جميع إستديوهات الإذاعة والتليفزيون وكذلك الإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين والعيادات الطبية وكذلك المصاعد والممرات الرئيسية بالإضافة إلى مكاتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه الشكر الى وزارة الزراعة لدورها في تطهير المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة من فيروس كورونا .

وأوضحت وزارة الزراعة أن الوزير تلقي خطاب شكر من أسامة هيكل وزير الإعلام على دور وزارة الزراعة في تطهير المؤسسات الإعلامية حيث سبق وقامت بتطهير مدينة الإنتاج الإعلامى بالكامل حوالي 70 استديو .

كما تم تطهير مبنى وزارة الدولة للاإلام ومبنى ماسبيرو وأيضا المؤسسات الصحفية القومية وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف منشأة حكومية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تطهير المنشآت الحكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.