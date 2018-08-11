10 % زيادة في سعر السيراميك و 15% للبلاط خلال شهر يوليو

محمود زكيشهدت أسعار البلاط والسيراميك زيادة كبيرة خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.وأضاف التقرير أن سعر البلاط موزايكو لكل متر مربع سجل 78 جنيه مقابل 72 جنيها خلال شهر

محمود زكي

شهدت أسعار البلاط والسيراميك زيادة كبيرة خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير أن سعر البلاط موزايكو لكل متر مربع سجل 78 جنيه مقابل 72 جنيها خلال شهر يونيو في حين سجل البلاط شطف رخام كراره قيمة 134 جنيه مقابل 116 جنيه خلال شهر يونيو وبزيادة بلغت 15% بينما بلغ سعر المتر مربع من بلاط أسطح أسمنتي قيمة 39 جنيها للمتر المربع خلال شهر يوليو.

وعن أسعار السيراميك في يوليو فقد بلغ سعر السيراميك حوائط 25*35 سم قيمة 55 جنيها للمتر المربع مقابل 50 جنيها خلال شهر يونيو وبزيادة بلغت 10%. في حين بلغ السيراميك أرضيات 40*40 سم قيمة 58 جنيها للمتر المربع مقابل 55 جنيها في شهر يونيو.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة سعر سيراميك الأرضيات مقاس 50*50 سم بنسبة 4.8% حيث سجل قيمة 65 جنيها لكل متر مربع مقابل 62 جنيها خلال شهر يونيو.