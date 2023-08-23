10 % زيادة في الصادرات الهندسية أول 7 أشهر من 2023

كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً بنسبة 10% فى أول 7 أشهر من 2023 ، بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2022، حيث بلغت 2.492 مليار دولار ، بالمقارنة بمبلغ 2.271 مليار الفترة ذاتها عام 2022.

وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى شهر يوليو 2023 بالمقارنة بنفس الشهر 2022 بنسبة 14% حيث بلغت 331 مليون دولار فى يوليو 2023 ، بالمقارنة بمبلغ 290 مليون فى الشهر ذاته من 2022، بحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى يوليو بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 فهي، الكابلات والتي حققت 52.1% والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 54.9% والصناعات الكهربائية و الإلكترونية حققت زيادة 46.2% ، وسائل النقل حققت 66.9% وأدوات المائدة و المطبخ سجلت 2.1% و الآلات والمعدات سجلت زيادة 68.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 87.9%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي: أوروبا ( تركيا – فرنسا – هولندا – المجر – ألمانيا – التشيك ) آسيا ( السعودية – الإمارات – العراق- عمان ) إفريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار – تنزانيا – موريشيوس) – أسواق أخرى ( البرازيل )

وعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أمس برنامج تدريبي مكثف في مجال الإدارة الإستراتيجية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade Reform & Development in Egypt – TRADE Project) وشركة ترين TRAIN – Egypt للتدريب.



وشارك في البرنامج ممثلو الإدارة العليا لعدد 25 شركة من قطاع الصناعات الهندسية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول مناقشة ثلاثة موضوعات وتشمل أساليب وأدوات الإدارة الاستراتيجية، وتطبيق الادارة الإستراتيجية لفتح أسواق جديدة، وإدارة الأزمات للشركات.