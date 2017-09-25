10 ديسمبر انطلاق فعاليات أوتوتك لقطع الغيار

أحمد شوقيقال مدحت رمضان مدير الاتصالات التسويقية لشركة (ACG & ITF) إحدى الشركات المنظمة لمعرضي أوتوماك فورميلا للسيارات، وأوتوتك لقطع الغيار إن فعاليات "أوتو تك ستنطلق خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال إنتاج قطع غيار السيارات.وأوضح

أحمد شوقي

قال مدحت رمضان مدير الاتصالات التسويقية لشركة (ACG & ITF) إحدى الشركات المنظمة لمعرضي أوتوماك فورميلا للسيارات، وأوتوتك لقطع الغيار إن فعاليات “أوتو تك ستنطلق خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال إنتاج قطع غيار السيارات.

وأوضح أنه كان يتم عقد معرض قطع الغيار في نفس توقيت انعقاد معرض أوتوماك فورميلا حتى عام 2016 لكن المنظمين قرروا فصل القطاعين ابتداء من العام الجاري لإعطاء فرصة أكبر لشركات قطع الغيار لتسويق منتجاتها.

وحتى العام الماضي كان معرض السيارات الكاملة يخطف الأضواء من قطع الغيار لأن زواره يعتبرون جزءًا من العملاء الراغبين في شراء سيارة جديدة بشكل أساسي.

وانتهت فعاليات أوتوماك فورميلا 2017 يوم السبت الماضي بعد مشاركة من جانب نحو 21 علامة تجارية.

واعتبر رمضان أن المعرض قد حقق نتائج إيجابية لم تكن متوقعة من حيث مستوى الإقبال عليه من جانب العملاء والحجوازات التي حققها الوكلاء على هامشه.

وأوضح أن العديد من الوكلاء قد أكدوا أنهم خرجوا بمستوى حجوزات لم يكن متوقعًا بسبب الظروف التي تحيط بسوق السيارات؛ مما يعطي أملًا بانتعاش السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مستوى إقبال الجمهور على المعرض قد فاق التوقعات السابقة على موعد الانعقاد. وبخصوص مستوى الإقبال مقارنة بأوتوماك فورميلا 2016 قال رمضان إن عدد الزوار خلال 2017 يقل بنسبة بسيطة عن العام الماضي؛ مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا حصر نهائي بعدد الزوار والنجاحات التي تحققت على هامش المعرض للإعلان عنها.

وأوضح أن الدورات المقبلة للمعرض سوف تشهد استعادة مستوى الإقبال الكبير السابق تسجيله خلال سنوات سابقة من حيث تواجد الوكلاء أو مستوى إقبال الجمهور خاصة أن أوتوماك فورميلا يعد الحدث التسويقي السنوي الأهم لسوق السيارات في مصر.