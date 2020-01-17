10 دول بالشرق الأوسط تسبق مصر فى سرعة الإنترنت المحمول

احتلت مصر المركز 108 من أصل 140 دولة فى سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول خلال شهر ديسمبر الماضي على موقع speed test مسجلة 16.89 ميجابيت .

وسبق مصر عدد من دول منطقة الشرق الأوسط إذ حصدت الإمارات المركز الثاني عالميا بسرعة 86.77 ميجا تلتها قطر ثالثة بسرعة 79.21 ميجا.

وحلت لبنان فى المركز 26 بسرعة 46.69 ميجا، ثم الكويت فى المركز 28 بنحو 46.52 ميجا، بينما جاءت عمان في المرتبة 33 مسجلة 42.97 ميجا، تلتها البحرين فى المركز 47 بسرعة 35.64 ميجا .

واقتنصت تركيا المركز 50 بنحو 34.58 ميجا، وإيران فى 70 بسرعة 26.74 ميجا، ثم إسرائيل فى المركز 82 بـ23.83 ميجا ،والعراق بالمركز 133 مسجلة 19.81 ميجا.