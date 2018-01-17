10% حجم الإنفاق على التأمين الطبى بالدول المتقدمة

ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعةقال عبد الخالق رؤوف، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن حجم الإنفاق على التأمين الطبي في الدول المتقدمة والرعاية الصحية بلغ 10% في السنوات الأخيرة.وأضاف رؤوف، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس للرعاية الصحية –برعاي

ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة

قال عبد الخالق رؤوف، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن حجم الإنفاق على التأمين الطبي في الدول المتقدمة والرعاية الصحية بلغ 10% في السنوات الأخيرة.

وأضاف رؤوف، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس للرعاية الصحية –برعاية المال إعلاميًا- اليوم الأربعاء، أن التأمين الطبى والرعاية الصحية من أكثر القطاعات نموًا وتطورًا على مستوى العالم، لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين فى تطبيق تشريعات التأمين الصحى.

واعتبر أن نمو ذلك القطاع ينعكس مباشرة على أجور العاملين بنشاط الصحة وخدمات المستشفيات، ويستفيد ذلك القطاع من التطور التكنولوجى IT.

ولفت إلى أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات التى يجب أن تتصدى لها هيئات الإشراف والرقابة بجانب اتحادات التأمين والرعاية الصحية، وشركات التأمين والرعاية الصحية ومقدمى الخدمات بجانب تطوير البنية التحتية.

وأكد على ضرورة ابتكار الشركات منتجات جديدة وغير تقليدية وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والاستفادة من التطور التكنولوجى وتطبيقات الهاتف الجوال.