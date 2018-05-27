10 حارات جديدة بمنفذ الجميل الجمركى ببورسعيد

أمانى العزازي وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بنقل منفذ الجميل الجمركي الجديد إلى موقعه على طريق بورسعيد دمياط الموازي للطريق الدائري تمهيدا لافتتاحه، حيث يجري العمل في الأعمال الإنشائيةجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الاجهزة المختصة بحضور الم

أمانى العزازي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بنقل منفذ الجميل الجمركي الجديد إلى موقعه على طريق بورسعيد دمياط الموازي للطريق الدائري تمهيدا لافتتاحه، حيث يجري العمل في الأعمال الإنشائية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الاجهزة المختصة بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة

وتم خلال الاجتماع التوجيه من المحافظ بتنسيق الأعمال بين الإدارات المشتركة في نقل المنفذ حتى تنتهي جميع الأعمال في وقت واحد ويضم المنفذ الجديد 10 حارات على جانبي طريق بورسعيد- دمياط

وأكد المحافظ أن نقل المنفذ سيضيف مساحات جديد من الأراضي إلى مدينة بورسعيد لاستغلالها في مشروعات تنموية متنوعة ستفتح مجالات جديدة للعمل والتنمية الحضارية بالمحافظة.

يذكر أن منفذ الجميل واحد من اربعة منافذ جمركية تقع غرب وشرق وجنوب بورسعيد، ومن المقرر نقل منفذى الجميل والرسوة لتواكب المتطلبات العمرانية ابتوسعية ببورسعيد غرب وجنوب المحافظة