10 جنيهات زيادة فى نولون نقل الجمعيات للأسمدة

«أبو قير» ترجع ارتفاع أرباحها إلى تحرير سعر الصرف وزيادة التصديرالمال ـ خاصأرجع الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس شركة أبو قير للأسمدة زيادة الأرباح التى حققتها الشركة خلال العام المالى الماضى 2016 / 2017 والتى وصلت إلى 2.2 مليار جنيه، إلى تشغيل جميع مصانع الشركة بعد العمرات الجسيمة ال

«أبو قير» ترجع ارتفاع أرباحها إلى تحرير سعر الصرف وزيادة التصدير





المال ـ خاص

أرجع الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس شركة أبو قير للأسمدة زيادة الأرباح التى حققتها الشركة خلال العام المالى الماضى 2016 / 2017 والتى وصلت إلى 2.2 مليار جنيه، إلى تشغيل جميع مصانع الشركة بعد العمرات الجسيمة التى تم تنفيذها مؤخرا، علاوة على ضخ كميات الغاز التى تحتاجها الشركة بصورة كاملة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى زيادة الربحية، منها ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة أدى أيضا الى زيادة الأرباح، مشيرا إلى أن سعر الطن وصل عالميا إلى 4 آلاف جنيه، فى حين يتم بيعه محليا مقابل 3 آلاف جنيه فقط ، خاصة أن مجلس الوزراء سمح للشركة بتصدير قرابة %45 من إنتاجها للخارج.

ولفت إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف، كان سببا رئيسيا أيضا، خاصة أنه كان للشركة يوم قرار تحرير سعر الصرف قرابة 400 مليون جنيه بالنقد الأجنبى، وتم تحويلها بسعر الصرف الجديد.

من ناحية أخرى وافقت وزارة الزراعة مؤخرا على طلب جمعيات نقل الأسمدة الذى تقدمت به الشهر الماضى بإعادة النظر فى سعر النولون (تعريفة النقل) بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية، وذلك حسب رئيس شركة أبو قير للأسمدة.

وأضاف رئيس الشركة أن وزارة الزراعة قررت صرف 10 جنيهات لكل طن لجميعات نقل الأسمدة، على أن تقوم شركات الأسمدة باستلامها من الزراعة ويتم إضافتها لجمعيات النقل.

ولفت الى أن الزيادة التى أقرتها وزارة الزراعة مقبولة مبدئيا، إلا أن ذلك ليس له صلة بالشركة حيث تتولى وزارة الزراعة تكلفة النقل للكيمات التى تقوم باستلامها من الشركات.

وأوضح أن وزارة الزراعة وافقت أن تكون الزيادة فى سعر النولون من 26 يوليو الماضى بأثر رجعى لصالح الجميعات بسبب الزيادة الكبيرة فى النولون بعد رفع أسعار المشتقات البترولية بنسب متفاوتة للمرة الثانية خلال أقل من 7 أشهر.

وتعاقدت وزارة الزراعة مطلع العام الجارى مع 4 جمعيات لنقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، وهى: المنيا والإسكندرية والدقهلية والقليوبية للنقل.

وبلغت أسعار النقل وفقا للتعاقد 70 جنيها للطن للمناطق القريبة من المصانع فى الوجه البحرى، و90 جنيها لشمال ووسط الصعيد، و120 جنيها لأسوان، و140 جنيها للوادى الجديد.

يشار إلى أن أسعار النقل التى أقرت ضمن المناقصة التى فازت بها الجمعيات الأربعة ارتفعت بنسبة %40، مقارنة بأسعار عام 2016، بالتوازى مع ارتفاعات السولار، وكارتة النقل، وأسعار الإطارات، وغيرها، على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى أقرتها الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى.

وتنتج 7 مصانع محلية حوالى 25 مليون طن أسمدة أزوتية، هى: «أبو قير والدلتا الحكوميتين»، والمصرية وموبكو وحلوان والإسكندرية والنصر، التابعة للمنطقة الحرة الاستثمارية، ويتم توجيه نحو 9 ملايين طن لتغطية الاستهلاك المحلى، وتصدير 16 مليون طن.