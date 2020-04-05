10 توصيات زراعية لمواجهة تأثيرات العاصفة الترابية

منها العمل على إجراء رية سريعة وغزيرة الاثنين لكل بساتين الفاكهة ، وخاصة المانجو والزيتون والعنب والخوخ والتفاح

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأحد عن 10 توصيات لتخفيف حدة العاصفة الترابية على المناطق الزراعية في أجزاء كبيرة من الوادي والدلتا والظهير الصحراوي بعد تعرضها بعض الرياح المحملة الرمال والأتربة .

وكشف التقرير أن أهم التوصيات الزراعية لمواجهة العاصمة الترابية كالتالي:

1- العمل على إجراء رية سريعة وغزيرة الاثنين لكل بساتين الفاكهة ، وخاصة المانجو والزيتون والعنب والخوخ والتفاح … الخ.

2- الرش اليوم بمثبتات التزهير والعقد للبساتين التى دخلت فى مراحل التزهير والعقد نظراً لتوقع زيادة فى معدلات تساقط الزهر او انخفاض معدلات التقيح والاخصاب.

3- إجراء رشة وقائية هامة وضرورية ضد الأمراض اختيارية التطفل التي تهاجم النباتات فى حالة حدوث جروح نتيجة الرياح المحملة بالرمال. تحتوى على مركبات النحاس خلطاً مع المانكوزيب (أمراض تبقعات الاوراق والانثراكنوز وحتى البياض الدقيقي).

4- في خلال أيام يجب فحص مصائد الحشرات لـ “دودة عناقيد العنب” فى بساتين العنب لأن الأتربة والرمال ستزيد من معدلات وضع البيض على البراعم الزهرية لاشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون والمعروفة بدودة براعم الزيتون الخضراء.

5- الفحص الدقيق للاصابة بالحشرات وخاصة المن والتربس وعند ظهور أى إصابات يتم الرش بالمواد الفعالة (اسيتامبريد – إيميداكلوبريد – لمبادا سيهالوثرين …. ) مع مراعاة فترة الامان ..

6- إجراء الرشات الوقائية للطماطم والكنتالوب والبطيخ في هذه المناطق ضد الندوة المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز.

7- إجراء الرش الوقائى للبطاطس الصيفية ضد الندوة المبكرة والتبقع البني.

8- إجراء الرش الوقائية ضد البياض الزغبي واللطعة الارجوانية على البصل.

9- إجراء الرش ضد الصدأ الأصفر في القمح بسبب زيادة الانتشار للجراثيم من الحقول المصابة إلى الحقول السليمة وخاصة الزراعات المتأخرة.

10- الفاصوليا الصيفي: يوصي بعدم استخدام اليوريا كسماد نيتروحيني هذه الفترة مع سحب مبيدات الأعفان مع أقرب رية حقناً.