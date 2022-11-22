10 توصيات برلمانية لتعظيم الاستفادة من رحلات البالون

اصدرت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من رحلات البالون علي راسها إلزام الشركات بعمل وثيقة لتأمين الركاب ضد الحوادث، خاصة وان مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في هذه الرحلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مساء امس الاثنين، لمناقشة ضبط وحوكمة منظومة البالون السياحي

وطالبت التوصيات بضرورة تجهيز أماكن مناسبة للطيران والهبوط وزيادة مساحة الأرض المخصصة للإقلاع، وتخصيص مساحة كافية لكل شركة للحفاظ على السلامة الجوية وسلامة السياح.

كما تضمنت التوصيات توفير أجهزة اتصال لاسلكى داخل كل البالونات لمواجهة أية أحداث طارئة، وسرعة رفع كفاءة أماكن إقلاع وهبوط البالون الطائر وتجميل ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى تركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة وتوفير أماكن للانتظار ودورات المياه ومحلات، تدريب قائدي البالون تحت إشراف كامل لوزارة الطيران، وإلزام الشركات بعمل وثيقة لتأمين الركاب ضد الحوادث.



وأكدت رئيس اللجنة أهمية رحلات البالون كأحد عوامل التفرد والجذب السياحي بالأقصر، في ظل موسم سياحي استثنائي من حيث عودة السائح الأوربي للأقصر من جديد.

واستنكرت رئيس اللجنة وجود شروط تنظيمية جديدة لركوب البالون السياحى والتى يتم من خلالها وضع السائح على ميزان لقياس الوزن لعدم تطبيقه في البلدان الأخرى؛ وقد استجابت سلطة الطيران وأعلنت وقف العمل به.