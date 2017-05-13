اتصالات وتكنولوجيا

10 تطبيقات الأكثر تحميلا على هواتف الآندرويد

إعداد - محمود جمال:تنشر بوابة "المال" اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف "الآندرويد" عالميا خلال الأسبوع الماضى.1 - ماسنجر2 - واتس آب ماسنجر 3 - فيس بوك 4 - share it 5 - تروكولر 6 - إنستاجرام7 - فيس بوك لايت 8 imo free video c
11:41 ص, السبت, 13 مايو 17 11:41 ص, السبت, 13 مايو 17

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إعداد – محمود جمال:

تنشر بوابة “المال” اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف “الآندرويد” عالميا خلال الأسبوع الماضى.

1 – ماسنجر

2 – واتس آب ماسنجر 

3 – فيس بوك 

4 – share it 

5 – تروكولر 

6 – إنستاجرام

7 – فيس بوك لايت 

8 imo free video call

9 – sound cloud

10 – subway surfers- 

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