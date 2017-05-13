10 تطبيقات الأكثر تحميلا على هواتف الآندرويد

إعداد – محمود جمال: تنشر بوابة “المال” اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف “الآندرويد” عالميا خلال الأسبوع الماضى. 1 – ماسنجر 2 – واتس آب ماسنجر 3 – فيس بوك 4 – share it 5 – تروكولر 6 – إنستاجرام 7 – فيس بوك لايت 8 imo free video call 9 – sound cloud 10 – subway surfers-
تنشر بوابة “المال” اليوم السبت، قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية تحميلا على هواتف “الآندرويد” عالميا خلال الأسبوع الماضى.
1 – ماسنجر
2 – واتس آب ماسنجر
3 – فيس بوك
4 – share it
5 – تروكولر
6 – إنستاجرام
7 – فيس بوك لايت
8 imo free video call
9 – sound cloud
10 – subway surfers-