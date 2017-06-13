10 تصريحات لشفيق مع وائل الأبراشى

أحمد الدسوقى:

أجرى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، مداخلة تليفونية مع برنامج “العاشرة مساء” مع الاعلامى وائل الابراشى.

ورصدت “المال” 10 تصريحات مهمة للفريق شفيق وكانت كالأتى:

1-فاروق الباز بيقول كلام لا يليق عن الجزيرتين طبيعة أرض إيه اللي بتحدد الحدود.

2-الجزر مصرية أو سعودية دي مش أزمة احنا إيه وهما ايه بس المسار لازم يكون واضح ومحترم، يا نمشي للدستورية العليا يا نعمل استفتاء.

3-الأخوة اللي راحوا المحكمة يعترضوا راحوا بورق وورق محترم.

4- بالتفاهم مع السعوديين ممكن نقنعهم أن بقاء الجزر في الحيازة المصرية أهم للأمن العربي.

5-ياريت كل واحد يعرف حدود شغلته هي مش فتونه والله.

6- أنا حاربت في جيش مصر، والطيران المصرى قام بهجمات فوق الجزر والمضيق بدون التنسيق مع أى دولة

7- رئيس الوزراء لا يملك حق أنه يوقع أي حاجة لازم يعرف حدود صلاحياته.

8-أنا مش بقول مصرية أو سعودية، وهنا أو هنا واحد، لكن بقول ماينفعش المسارات دي.

9- مصر كبيرة، ولازم تكون كبيرة في عيون ولادها الأول

10-عاتب على رئيس البرلمان على الأسلوب غير اللائق في التعامل مع النواب.