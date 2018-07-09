10 تحفظات لاقتصادية البرلمان على بيان الحكومة

ياسمين فواز:أبدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو غلاب، تحفظاً فى نحو10ملاحظات بشأن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، التى من المقرر التصويت على منح الثقة لها فى جلسة الأحد المقبل.وقررت اللجنة فى اجتماعها، أمس الأحد، إدراج ملاحظاتها بتقرير مفصل يُسلم إلى اللجنة الخاصة المش

ياسمين فواز:

أبدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو غلاب، تحفظاً فى نحو10ملاحظات بشأن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، التى من المقرر التصويت على منح الثقة لها فى جلسة الأحد المقبل.

وقررت اللجنة فى اجتماعها، أمس الأحد، إدراج ملاحظاتها بتقرير مفصل يُسلم إلى اللجنة الخاصة المشكلة للرد على البيان، برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، والمنوط بها تقديم تقريرها النهائى إلى رئيس البرلمان نهاية الأسبوع الجارى.

ووفقا للنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ«المال»، تحفظت اللجنة على أن مؤشرات الأداء داخل بيان الحكومة غير مرتبطة بأزمنة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الإدارى ومنظومة التموين ومكافحة الفساد.

وأضاف أن اللجنة أجمعت أيضًا على غياب مصادر التمويل بشكل عام لكل أهداف ومحاور البيان، ما يمثل خطأ جوهريًّا يجب تداركه.

وأشار الشريف إلى المطالبة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لإدارة القروض والمنح التى تحصل عليها مصر، موضحا أن هذا الأمر به خلل واضح، ومن ثم تقوم الجهة المستفيدة بتقديم دراسات جدوى وتخطيط تفصيلى لكيفية سداد القروض إلى اللجنة المقترحة لإبداء الرأي بالقبول أو الرفض، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

ولفت إلى مطالبة اللجنة بجمع الخطط المتفرقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل برنامج واحد يشمل القطاعات كافة ليخضع لإشراف كيان منفصل، بالتزامن مع سرعة إنجاز مشروع القانون المعطل الذى ينظم عمل هذا القطاع .

ونبه إلى تقديم برنامج واضح لضم مصدرين جدد إلى نظرائهم الموجودين حاليا لعدم السماح باتباع ممارسات احتكارية تؤثر على التجارة والصناعة والحالة الاقتصادية بشكل عام، إضافة إلى مزيد من التفاصيل بشأن الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة، مؤكدا أن ما ذُكر بشأن هذا البرنامج غير كاف بالمرة.

وانتقد الشريف عدم وضوح برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: ما جاء فى البيان مجرد عبارات وأرقام مطاطة لا ترتقى لمستوى البرنامج»، وتابع: تقرير اللجنة سيتضمن مطالبات ببرنامج تفصيلى عن ترشيد الإنفاق الحكومى والأرقام المستهدف تحقيقها إلى جانب إستراتيجية واضحة بشأن الأمن الغذائى وكيفية تعامل الحكومة مع أوجه التهديد لدى الأمن القومى الغذائى خاصة مع الحاصلات الزراعية التى يتم استيرادها من الخارج.

ووصف مؤشرات وزارة التموين بالمتواضعة، لكونها أغفلت تحديد مستحقى الدعم، مشددا على ضرورة ميكنة المحاكم الاقتصادية وإعادة هيكلتها.

وأكد أن اللجنة ستطالب فى تقريرها وزارة الإنتاج الحربى ببرنامج متكامل به مؤشرات أداء واضحة عن خطتها لتغطية احتياجات القطاع المدنى وتطلعها للتصدير إلى الخارج لكونها من الوزارات الواعدة التى تتمتع بفائض فى الإنتاجية.

فى سياق متصل، قررت اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، استدعاء الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى اجتماعها القائم؛ لتوضيح بعض الأمور الغامضة ببرنامج الحكومة، والتى أثارها النواب بمناقشات اللجان الفرعية طوال الأيام الماضية.