10 بنوك تنافس على تدبير 133 مليون يورو لأبوقير للأسمدة

❏ 679 مليون جنيه شريحة محلية ..وفترة سداد 10 سنوات محمد سالم دخلت 10 بنوك محلية حلبة المنافسة على تدبير تمويل بقيمة 133 مليون يورو لصالح شركة أبوقير للأسمدة، المقرر أن تعتمد عليه لتغطية التكلفة الاستثمارية لمشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير 2 بحوالى 198 ألف طن سنوياً، مع إمكانية

❏ 679 مليون جنيه شريحة محلية ..وفترة سداد 10 سنوات

محمد سالم

دخلت 10 بنوك محلية حلبة المنافسة على تدبير تمويل بقيمة 133 مليون يورو لصالح شركة أبوقير للأسمدة، المقرر أن تعتمد عليه لتغطية التكلفة الاستثمارية لمشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير 2 بحوالى 198 ألف طن سنوياً، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة.

وقالت مصادر، لـ«المال»، إن المنافسة تتم عبر تحالفين مصرفيين بشكل أساسى يضم الأول كلا من «الأهلى، مصر، العربى الأفريقى الدولى، قطر الوطنى، التجارى الدولى»، بينما يشمل الثانى كلا من «المصرى الخليجى والإسكندرية والأهلى المتحد وبنكى عوده – مصر وSAIB».

وأضافت أن الشركة ستحصل على شريحة من التمويل بالعملة المحلية تعادل 33 مليون يورو «أى قرابة 697 مليون جنيه بناء على سعر الصرف الحالى لليورو»، والباقى يتم تدبيره بالعملة الأوروبية ويتم استغلاله فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المكون الأجنبى للمشروع، مشيرة الى أن الأجل الزمنى للقرض يصل الى 10 سنوات وجارٍ التفاوض على فترة السماح وسعر الفائدة، وهما محل المنافسة بين كلا التحالفين المصرفيين فى الوقت الحالى.

ولفتت المصادر إلى تلقى الشركة عروض التحالفين بالفعل وإخضاعهما للدراسة، وفى انتظار انعقاد مجلس الإدارة خلال الأسابيع المقبلة لحسم التحالف الفائز.

كانت أبوقير للأسمدة أعلنت فى أبريل الماضى، عن موافقة مجلس الإدارة على ترسية إنشاء وحدة لاستغلال فائض الأمونيا على شركة Thyssen Krupp Industrial Solutions، بقيمة إجمالى 133 مليون يورو، ومدة تنفيذ 28 شهراً، مشيرة إلى أنه لن يتم توقيع العقد مع المقاول العام إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وتوقيع اتفاقية التمويل مع البنوك.

كما أعلنت الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مليار و261 مليون جنيه إلى مليار و892 مليونًا، بزيادة قدرها 630 مليونًا، موزعة على 42 مليون سهم مجانى بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم الواحد، تمويلاً من الاحتياطات الأخرى الظاهرة بالقوائم المالية للشركة، بواقع 117 مليون جنيه، والباقى من الاحتياطى القانونى بقيمة قدرها 513 مليون جنيه، كما وافق على زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه.