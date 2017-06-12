10 بنوك تفاوض مجموعة غذائية لتسوية 300 مليون جنيه

أبرزها «كريدى أجريكول» و«مصر» و«التجارى الدولى» و«HSBC»كتب ـ أحمد الدسوقى:دخلت 10 بنوك أبرزها؛ كريدى أجريكول، ومصر، والتجارى الدولى، والأهلى الكويتى، و«HSBC» وقطر الوطنى، إلى جانب شركة «جى بى» للتأجير التمويلى التابعة لمجمو

أبرزها «كريدى أجريكول» و«مصر» و«التجارى الدولى» و«HSBC»





كتب ـ أحمد الدسوقى:

دخلت 10 بنوك أبرزها؛ كريدى أجريكول، ومصر، والتجارى الدولى، والأهلى الكويتى، و«HSBC» وقطر الوطنى، إلى جانب شركة «جى بى» للتأجير التمويلى التابعة لمجموعة «غبور»، فى مفاوضات مكثفة مع مجموعة غذائية كبرى، لتسوية مديونيات تصل إلى 300 مليون جنيه.

وقالت مصادر مصرفية أن ممثلين للبنوك الدائنة، قد عقدوا مؤخرًا اجتماع مع قيادات رفيعة من المجموعة الغذائية التى يتبعها 3 مصانع عمل فى تصنيع الصلصة والمكرونة.

وكشفت عن اجتماع مرتقب آخر بعد انتهاء شهر رمضان، للاتفاق على برنامج التسوية، متوقعة الانتهاء منها قبل نهاية 2017.

وكانت نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك، تراجعت بشكل طفيف مسجلة %5،8 من إجمالى تمويلات الجهاز المصرفى بنهاية ديسمبر الماضى، أى نحو 69.6 مليار جنيه، مقابل %5،9 بنهاية سبتمبر 2016، تعادل 56.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت نسبة التغطية التى وفرتها البنوك لتلك المديونيات إلى %99.1 مقابل %99 خلال الفترة نفسها.