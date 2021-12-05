10 بنوك تضخ 12 مليار جنيه للقطاع العائلى خلال 9 شهور

قفزت محفظة قروض الأفراد لدى 10 بنوك خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى إلى 143.904 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقابل نحو 131.556 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة قدرها 12.348 مليار بمعدل نمو بلغ %9.3.

وأظهر مسح أجرته جريدة «المال» على القوائم المالية لـ10 بنوك، أن «المصرى لتنمية الصادرات» حقق أكبر معدل نمو فى قروض التجزئة المصرفية بنحو %130 فى الفترة من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2021.

فيما حل بنك قناة السويس فى المركز الثانى من حيث معدل النمو بنسبة بلغت %29.9، وجاء “أبوظبى التجاري” فى المركز الثالث بنسبة نمو بلغت %19.2.

وتعد محفظة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى هى الأكبر على مستوى البنوك العشرة، وبلغت قيمة التمويلات به نحو 38.845 مليار جنيه، فيما حل «قطر الوطنى» فى المركز الثانى بقيمة تمويلات بلغت 34.532 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وجاء «الإسكندرية» فى المركز مسجلا 24.889 مليار جنيه.

وسجلت قروض القطاع العائلى فى البنوك بالعملة المحلية 546.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 544.1 مليار بنهاية يونيو، بزيادة 2.6 مليار جنيه.

وأكد البنك المركزى تراجع أرصدة قروض القطاع المصرفى بنحو 50.609 مليار جنيه، خلال شهر يوليو الماضى، لتسجل 2.804 تريليون جنيه، مقابل 2.855 تريليون فى الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى للقطاع المصرفى أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية بنهاية يوليو الماضى بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، لتصل إلى 1.785 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 1.782 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى إلى 38.945 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 36.299 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بمعدل نمو بلغ %7.2.

فيما حقق بنك تنمية الصادرات معدل نمو فى محفظة تمويل الأفراد بلغ %130، لتسجل 3.027 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.313 مليار بنهاية يونيو 2020.

وقفزت محفظة التجزئة المصرفية فى بنك قناة السويس بنهاية سبتمبر الماضى إلى 1.570 مليار جنيه، مقابل 1.208 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بمعدل نمو بلغ %29.9.

وحقق بنك الكويت الوطنى نموا %11 فى محفظة تمويل الأفراد، وارتفع إجمالى قيمة المحفظة من 7.232 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 إلى 8.082 مليار جنيه.

وارتفعت تسهيلات الأفراد فى بنك البركة إلى 2.373 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.183 مليار، بنمو بلغ %8.7.

وأظهرت القوائم المالية لبنك قطر الوطنى QNB نمو محفظة قروض الأفراد فى 30 سبتمبر 2021 إلى 34.532 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.788 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بمعدل نمو بلغ %8.6.

وأوضحت القوائم المالية لبنك الإسكندرية وصول إجمالى قروض وتسهيلات عملاء الأفراد إلى 24.889 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 23.773 مليار فى 31 ديسمبر 2020 بمعدل نمو بلغ %4.6.

وبينت القوائم المالية لبنك كريدى أجرى كول ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية إلى 10.296 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل تمويلات بقيمة 9.643 فى نهاية ديسمبر 2020 بمعدل نمو بلغ %6.7.

وكشفت القوائم المالية لمصرف أبو ظبى الإسلامى، عن وصول إجمالى محفظة تمويلات الأفراد إلى 12.881 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 11.989 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2020 بمعدل نمو بلغ %7.4.

وبلغت محفظة قروض الأفراد فى بنك أبوظبى التجارى مصر 7.309 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 6.128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بمعدل نمو بلغ %19.2.

تطور محفظة التجزئة المصرفية لـ10 بنوك خلال 9 شهور

معدل النمو% ديسمبر2020 القيمة بالمليار جنيه سبتمر 2021 القيمة بالمليار جنيه البنك %7.20 36.299 38.945 التجاري الدولي %130 1.313 3.027 تنمية الصادرات %11 7.232 8.082 الكويت الوطني %8.70 2.183 2.373 البركة %29.90 1.208 1.57 قناة السويس %8.60 31.788 34.532 قطر الوطني %4.60 23.773 24.889 اسكنرية %6.70 9.643 10.296 كريدي أجريكول %7.40 11.989 12.881 أبوظبي الإسلامي %19.20 6.128 7.309 أبوظبي التجاري %9.30 131.556 143.904 إجمالي محفظة التجزئة

إعداد: المال