10 بنوك ترفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم

هبة حامدرفعت 10 بنوك سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، الإثنين، منها بنوك العربي الأفريقي الدولي والأهلي المصري، وHSBC، فيما سجل بنك عوده أعلى سعر للشراء عند 17.70 جنيه.ورفع البنك المصري الخليجي سعر الدولار 3 قروش، ليسجل 17.69 للشراء، و17.79 للبيع، وفي بنوك أبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي ال



هبة حامد

رفعت 10 بنوك سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، الإثنين، منها بنوك العربي الأفريقي الدولي والأهلي المصري، وHSBC، فيما سجل بنك عوده أعلى سعر للشراء عند 17.70 جنيه.

ورفع البنك المصري الخليجي سعر الدولار 3 قروش، ليسجل 17.69 للشراء، و17.79 للبيع، وفي بنوك أبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، ارتفع قرشين مسجلا 17.68 و17.78.

فيما رفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين، ليسجل 17.66 للشراء، و17.76 للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي ارتفع السعر لـ17.65 و17.75 بزيادة قرش.

بينما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قرشين مسجلا 17.65 للشراء، و17.75 للبيع، وصعد في بنك HSBC قرشين إلى 17.67، و17.77، فيما رفع بنك القاهرة السعر قرشين إلى 17.64 و17.74، كما ارتفع قرشًا ببنك مصر ليسجل 17.64 للشراء، و17.74 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار عند 17.63 للشراء، و17.73 للبيع، أما في بنك الأهلي الكويتي “بيريوس” ارتفع قرشين ليسجل 17.67 و17.77.

فيما استقر سعر الأخضر في بنك كريدي أجريكول عند 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.