10 بنوك تتنافس على تمويل تشطيب الوحدات السكنية

«مصر» و«الإسكندرية» يشترطان أقل حد أدنى للراتب.. و«الأهلى» يتيح أكبر قيمة تمويلية هبة حامد قامت 10 بنوك بالقطاع المصرفى بضخ قروض تشطيب الوحدات السكنية، لصالح فئات مختلفة، منها موظفين وأصحاب مهن حرة، ومعاشات. تضم قائمة البنوك: الإسكندرية، والأهلي، ومصر، وQNB،…

«مصر» و«الإسكندرية» يشترطان أقل حد أدنى للراتب.. و«الأهلى» يتيح أكبر قيمة تمويلية

هبة حامد

قامت 10 بنوك بالقطاع المصرفى بضخ قروض تشطيب الوحدات السكنية، لصالح فئات مختلفة، منها موظفين وأصحاب مهن حرة، ومعاشات.

تضم قائمة البنوك: الإسكندرية، والأهلي، ومصر، وQNB، والشركة المصرفية SAIB، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والبركة، والعقارى المصرى العربي، وأبو ظبى – مصر.

وحسب ما رصدته “المال” يشترط بنك قطر الوطنى – الأهلى QNB – وأبو ظبى الأول، 15 ألف جنيه حدا أدنى للمرتب، لغير العملاء، فى حين يشترط بنك القاهرة 10 ألاف جنيه، فيما قدم بنكا الإسكندرية ومصر، أقل حد أدنى بقيمة 1000 جنيه.

وينفرد البنك الأهلي، بتقديم أعلى قيمة تمويلية تصل إلى 20 مليون جنيه، وتصل فى التعمير والإسكان إلى 5 ملايين جنيه، للوحدات الإدارية والخدمية، ويقدم أبو ظبى – مصر، أعلى قيمة تمويلية للوحدات السكنية وتصل إلى 2 مليون جنيه.

كما يقدم بنك فيصل، والعقارى المصرى العربي، %40 من قيمة التشطيبات النهائية، و%80 يقدمها بنك البركة.

وفيما يخص الفائدة سجل البنك الأهلى أعلى سعر عند %24.75، وفى المرتبة التالية بنك البركة بسعر %24، للموظفين، وأصحاب الأعمال الحرة.

وينفرد البنك الأهلى بتقديم أعلى فترة سداد تصل إلى 15 عاما، يليه الإسكندرية بفترة سداد تصل إلى 12 عاما لموظفى البنوك، و10 أعوام لأصحاب المعاشات، وفى بنوك التعمير والإسكان، والعقارى المصري، ومصر، تصل فترة السداد إلى 10 أعوام. فى حين يسجل بنك القاهرة، أعلى نسبة استقطاع من المرتب وتصل إلى %50.



