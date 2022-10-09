10 بنوك تتخطى تمويلاتها الـ 44 مليار جنيه ضمن مبادرة «المركزي» للتمويل العقاري نهاية سبتمبر

قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إن أكبر 10 بنوك مشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ضخت ما يزيد عن 44.287 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المال» إن عدد المستفيدين من تمويلات البنوك العشرة بلغ 404 آلاف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى نهاية سبتمبر الماضي.

واستحوذ البنك الأهلي المصري على الحصة الأكبر من التمويلات بنسبة 27.1%، وإجمالي تمويلات تبلغ 13.7 مليار جنيه وعدد مستفيدين يبلغ 122.3 ألف عميل.

فيما ضخ بنك مصر 11.1 مليار جنيه، استفاد منها 98.5 ألف عميل، بحصة تبلغ 22%، يليه بنك التعمير والإسكان بتمويلات تبلغ 6.4 مليار جنيه وعدد مستفيدين 68.6 ألف عميل.

وضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 3.1 مليار جنيه لـ34.1 ألف عميل، فيما ضخ البنك التجاري الدولي تمويلات بقيمة 2.9 مليار جنيه لـ22.7 ألف عميل.

كما ضخ بنك QNB الأهلي تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 1.908 مليار جنيه، موجهة إلى نحو 14391 عميلا، وبحصة 3.8%، يليه بنك التنمية الصناعية فى المركز السابع بتمويلات تبلغ 1.712 مليار جنيه، موجهة إلى 15881 عميلا، وبحصة تبلغ 3.4% من إجمالي التمويلات.

فيما وصلت تمويلات المصرف المتحد إلى 1.565 مليار جنيه لنحو 11953 عميل، وضخ البنك العربى الأفريقى الدولى تمويلات بقيمة 1.126 مليار، موجهة إلى 9750 عميل، بينما ضخ بنك بلوم تمويلات بـ 676.5 مليون جنيه، لـ 5795 عميلا.