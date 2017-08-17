10% ارتفاع فى معدلات حركة البضائع بسكة حديد بورسعيد

أمانى العزازى أكد أحمد برجل، مدير قطاع البضائع بسكة حديد بورسعيد، اليوم الخميس، ارتفاع معدلات نقل الحاويات والبضائع بمرفق السكه الحديد بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وأرجع ذلك إلى "تشغيل خدمة يومية لنقل الرخام من بورسعيد لحلوان لصالح شركة بورسعيد للشحن والتفريغ، با

أمانى العزازى

أكد أحمد برجل، مدير قطاع البضائع بسكة حديد بورسعيد، اليوم الخميس، ارتفاع معدلات نقل الحاويات والبضائع بمرفق السكه الحديد بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع ذلك إلى “تشغيل خدمة يومية لنقل الرخام من بورسعيد لحلوان لصالح شركة بورسعيد للشحن والتفريغ، بالإضافة إلى قيام خط الميرسك بتشغيل خدمة غير منتظمة لنقل الحاويات الفارغة من بورسعيد للعين السخنة.



يذكر أن الخط الملاحى ميرسك يقوم بتشغيل خدمه أسبوعيه من السخنه لموانئ جدة والعقبة.

وقال برجل، إن ارتفاع معدلات تشغيل قطاع البضائع بالسكة الحديد يعود إلى الارتفاع فى معدلات تصدير البضائع المصريه حيث يتم نقل الحاويات الفارغه للعين السخنة لاستخدامها فى تصدير البضائع إلى وجهتها النهائيهة لأسواق أوروبا والخليج.

وأشار برجل، إلى أن الانتهاء من أعمال تطوير محطة بورسعيد من شأنه دفع حركة نقل البضائع بالقطار، لافتا إلى وجود ٢٢ عربة قطار مخصصة لنقل البضائع بالسكه الحديد