10 إلى 15 ألف وحدة احتياجات الاتحاد الأوروبى من نقاط الشحن لدعم الشاحنات الكهربائية

طالبت المنظمة الأوروبية لمُصنعى السيارات سلطات الاتحاد الأوروبى بوضع هدف محدد يتعلق بدعم منظومة تحويل الشاحنات إلى الطاقة النظيفة عبر تدشين ما يتراوح بين 10 و15 ألف نقطة شحن (جهد عالي) فى موعد أقصاه 2025.

أوضحت المنظمة أن مُصنعى الشاحنات الأوروبيين ملتزمون تمامًا بالوصول إلى الحياد الكربونى فى نقل البضائع على الطرق بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. وستلعب المركبات منخفضة الانبعاثات وخاصة المركبات ذات الانبعاثات الصفرية دورًا حاسمًا فى الوصول إلى هذا الهدف، وسوف تزداد أعدادها ونطاقها بسرعة خلال السنوات القليلة القادمة؛ وفق تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات.

أضافت أن البنية التحتية التى لا غنى عنها لتشغيل وشحن وتزويد هذه الشاحنات بالوقود مفقودة تمامًا تقريبًا؛ مشيرة إلى ضرورة تحديد أهداف مخصصة وملزمة للبنية التحتية على مستوى الدول الأعضاء للمركبات الثقيلة منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات، مع مراعاة متطلبات المركبات الثقيلة وتسهيل النشر السريع لشبكة كثيفة للشحن والتزود بالوقود عبر جميع الدول الأعضاء.

أشارت المنظمة إلى أن دول الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى ما بين 40 و50 ألف نقطة شحن (جهد عالي) فى موعد أقصاه عام 2030، كما أن الاتحاد سيكون بحاجة لوضع هدف تدشين ما لا يقل عن 40 ألف نقطة شحن (جهد منخفض: 100 كيلوواط). ولفتت إلى أنه يجب تدشين أجهزة الشحن العامة الليلية فى أماكن وقوف الشاحنات على طول الطرق السريعة بحلول 2030.

ولضمان توفر العدد اللازم من نقاط الشحن فيما بين 2025 و2030 فى جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، طالبت المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات بضرورة تحديد أهداف ملزمة لكل دولة عضو.

بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع هدف لتوفير حوالى 300 محطة مناسبة لتزويد الشاحنات بالهيدروجين بحلول عام 2025، وما لا يقل عن 1000 محطة فى موعد لا يتجاوز عام 2030.

علاوة على ذلك، يجب أن يتوفر موقع واحد للتزود بالهيدروجين كل 200 كيلومتر على شبكة النقل عبر أوروبا بحلول عام 2030.