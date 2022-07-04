10 أسهم فقط تصعد ناجية من هبوط البورصة اليوم (جراف)

هبوط عنيف شهدته البورصة المصرية اليوم انعكس على أداء الأسهم بالسوق لتسيطر عليها تحركات تراوحت بين التراجع والثبات باستثناء 10 أسهم فقط نجحت في الهروب براثن الخسائر لتحقق ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 9% ونحو 1%.

وجاء الأعلى ارتفاعا اليوم سهم ليسيكو بنسبة 8.79% مغلقا عند 4.210 جنيه، ثم سبيد ميديكال بنسبة 7.27% مغلقا عند 0.487 جنيه، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.73% مغلقا عند 16.82 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.25% مغلقا عند 84.380 جنيه، وخامسا جاء سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 3.26% بقيمة 3.170 جنيه.

وسادسا جاء بلتون المالية القابضة بـ 2.48% مغلقا عند 1.52 جنيه، وسابعا جاء أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 2.18% مغلقا عند 0.234 جنيه، وثامنا العربية لحليج الأقطان بنسبة 1.85% مغلقا عند 1.42 جنيه، وتاسعا جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 0.56% مغلقا عند 7.180 جنيه، وعاشرا غاز مصر بنسبة 0.91% مغلقا عند 28.690 جنيه.

واكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر بنهاية تعاملات اليوم مع تراجع جماعي بنسب تراوحت بين 2.5 و 3.5% نتيجة هبوط لكل أسهم المؤشر الثلاثيني بضغط مبيعات أجنبية قوية، قابلها غياب للقوى الشرائية ما انعكس على خسائر رأس المال السوقي.

وتكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية 15.3 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 593.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 608.5 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وتراجعت المؤشرات جماعيا وكانت الخسارة الأكبر من نصيب المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 3.59% إلى مستوى 8686 نقطة، بضغط من اللاعب الأساسي بين أسهمه وهو البنك التجاري الدولي الذي هبط 4.66% نتيجة مبيعات قوية عليه ليغلق عند 34.75 جنيه.

كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 2.57% إلى مستوى 1656 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.89% إلى مستوى 2435 نقطة.

وشهدت أسهم السوق أداءا مخزيا لتتراوح تحركاتها بين الثبات بواقع 74 سهم، والهبوط 99 سهم.وجاءت التداولات على الأسهم بقيم متواضعة بلغت 639.5 مليون جنيه فقط، من خلال التعامل على أسهم 183 شركة.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 46.2 مليون جنيه، بنسبة 11.24% من التعاملات، بينما اتجه العرب والمستثمرون المحليون للشراء بصافي 1.4 مليون جنيه، و44.8 مليون جنيه على الترتيب.