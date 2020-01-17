10 آلاف للجواز.. تورط صاحب مكتب خدمات بحرية في تهريب الشباب لأوروبا

كشفت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، عن تورط صاحب مكتب للخدمـات البحرية بمحافظة الإسكندرية، في عمليات تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية، عن طريق استخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، واتضح أنه يحمل جنسية دولة عربية، وألقت القبض عليه، واعترف أنه يعمل على تسفير الشباب مقابل من 5 آلاف إلى 10 آلاف للواحد.

صاحب مكتب خدمات بحرية بالإسكندرية عربي الجنسية

الواقعة، أكدتها تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن أحد الأشخاص، صاحب مكتب للخدمـات البحرية، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بالمنتزه أول بالإسكندرية، تورط في عمليات هجرة غير شرعية، باستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة، لاستخراج جوازات سفر بحرية مزورة للسفر لدول أوروبا.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات.

جوازات وموافقات بحرية في شركته

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبتفتيش مسكنه وشـركته، بمنطقة العطارين بالإسكندرية، عثر على العديد من الأجهزة، عبارة عن: المتهم والمضبوطات

3 لاب توب تحوي العديد من صور الجــوازات والشهادات البحرية، كمبيوتر، 5 طابعة، جهاز إسكانر.

جـواز سفـر منسـوب صـدوره لإحدى الدول الأجنبية، إذن عمل بالهيئات الأجنبية خارج البلاد، شهادة تدريب بـدون بيانات، شهادة طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه أن تكون مزورة.

مجموعة لقوالب أختام بواخر أجنبية تابعين لإحدى الدول الأجنبية، قالب لخاتم معهد تدريـب بحرى بإحدى الدول الأجنبية، 5 علامات مائية تستخدم فى تزوير الشهادات البحرية، مجموعة أختام خاصة بشركة المتهم المضبوط.

مجموعة من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحرى، أكاديمية نقل بحرى، مركز دولى لتكنولوجيا الغوص.

نماذج طلبات تعيين على مراكب بحرية يشتبه جميعها أن تكون مزورة، بطاقة تعريف عامل مركب منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية.

طلب استخراج شهادة طبية منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية، مجموعة من شهادات تفيد العمل بمهنة ضابط أمن بحرى منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية.

كمية من إيصالات إرسال أموال منسوبه لإحدى الشركات.

و2 شهادة إسعافات أولية وحريق وأمان ضد السرقة، منسوب صدورها لمعهد تدريب البحر لإحدى الدول الأجنبية.

وباستكمال التحريات أمكن التوصل إلى أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

تزوير جواز السفر البحري بـ 10 آلاف جنيه

واتضح للأمن أنه استخرج له جواز سفر بحري بواسطة المتهم المذكور، لإحدى الدول الأجنبية، ومعه شهادات الخبرة لنفس الدولة ومدون به بياناته.

وباستدعائه ومناقشته قرر بصحة المعلومات، وسدد 10 آلاف جنيه، قيمة الجواز لكن لم يتمكن من استخدامه أو السفر به.

واتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله قدم المذكور جواز السفر البحري.

تهريب الشباب مقابل 10 آلاف جنيه

وقال المتهم في اعترافاته، إنه يستخرج جوازات سفر بحرى مزورة لدول أجنبية، وشهادات خبرة بالمجال البحرى لتسهيل سفر الشباب إلى دول أوروبا بطريقة غير مشروعة على المراكب التجارية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، على استمرار جهود أجهزتها لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية.