10 آلاف فرصة عمل توفرها المزارع السمكية بهيئة قناة السويس

بدور إبراهيم يعاني قطاع الثروة السمكية في مصر نقصًا كبيرًا وفجوة غذائية بين معدلات الطلب وحجم المعروض من الأسماك، وقد تنبهت الدولة سريعًا لسد هذه لفجوة في الإنتاج السمكي، وشرعت في التوسع بمشروعات الاستزراع البحري والذي لم يحظ بنفس الاهتمام الذي حظى به نظيره بالمياه العذبة، ولعل أحد أب

بدور إبراهيم





يعاني قطاع الثروة السمكية في مصر نقصًا كبيرًا وفجوة غذائية بين معدلات الطلب وحجم المعروض من الأسماك، وقد تنبهت الدولة سريعًا لسد هذه لفجوة في الإنتاج السمكي، وشرعت في التوسع بمشروعات الاستزراع البحري والذي لم يحظ بنفس الاهتمام الذي حظى به نظيره بالمياه العذبة، ولعل أحد أبرز هذه المشروعات هو المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، والذي بدأته الهيئة في نفس الوقت مع مشروع قناة السويس الجديدة وافتتح المرحلة الأولى منه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بطاقة 1034 حوض كخطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضًا.

ويهدف مشروع الاسترزاع السمكي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ونجح مشروع الاستزراع السمكي حتى الآن في توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين تشير دراسات الجدوى لوصول عدد الفرص التي يخلقها المشروع بعد اكتمال تنفيذه إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات، كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلي إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.

يتكون المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس من ثلاث مراحل رئيسية، بإجمالي عدد أحواض 4440 حوض سمك، موزعة على 5 أحواض ترسيب رئيسية، تضم أسماكًا بحرية عالية الجودة منها: (دنيس ولوت وثعبان البحر وسهليه وقاروص وأسماك العائلة البورية والبلطي).

وفيما يخص المرحلة الثانية؛ انتهت هيئة قناة السويس ممثلة في شركة قناة السويس للاستزراع السمكي من حفر جميع الأحواض بهذه المرحلة، وتم حفر ترعتين رئيسيتين بإجمالي 16 كليو متر، ومصرفين رئيسيين بإجمالي 12 كيلومترًا، و75 مصرفًا وترعة فرعية بإجمالي 50 كيلومترًا.

كما تم إنشاء محطة رفع رئيسية لري أحواض العائلة البورية بطاقة 12 مترًا مكعبًا/ ثانية بالحوض رقم 23، و15 محطة رفع مياه بطاقة 3.5 متر مكعب/ ثانية لكلٍّ منها بالحوض رقم 21.

وتم توفير زريعة المرحلة الثانية بالكامل لكل من أسماك (دنيس- لوت- قاروص- جمبري- ثعبان البحر- العائلة البورية) وذلك في حضانات داخل المشروع ومفرخ محلي، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً مقسمة على 3 خطوط، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمفرخ والحضان بطاقة إنتاجية 160 مليون إصباعية أسماك بحرية، وكذلك 500 مليون يرقة جمبري سنويًّا.

وأحرزت شركة قناة السويس للاسترزاع السمكي تقدمًا ملحوظًا فاق البرامج الزمنية الموضوعة في دراسات الجدوى، حيث بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تم حفر 55 مصرفًا وترعة فرعية بنسبة 85% من إجمالي المرحلة، وتم مراعاة منع دخول النباتات والأعشاب إلى داخل الأحواض، وذلك عن طریق وضع حواجز شبكیة عند منبع قنوات الري والصرف.

ومن المخطط أن يحتوي المشروع على وحدة بيطرية تشمل معامل وتحاليل وأبحاث لضمان سلامة المياه والغذاء، وصحة الأسماك وخلوها من الأمراض، ومعمل فحص وتحالیل بیطریة على أعلى مستوى، على أن تجھیزه للحصول على شھاده الأیزو وذلك لف9حص عینات الري والصرف ومطابقتھا بالمعاییر المسموح بھا وكذلك فحص عینات الأسماك للتأكد من سلامتھا من الأمراض، كما سيضم المشروع مركزًا لتدريب العاملين بمشروع الاستزراع يعمل على توفير كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع المزارع السمكية البحرية، وهو ما يضمن في النهاية أقصى جودة وإنتاجية للأسماك المستزرعة.

كما يضم المشروع مخازن تنقسم إلى مخازن رئيسية وفرعية للأعلاف والمعدات والمهمات وقطع الغيار، على أن يتم تنفيذ المباني باستخدام تكنولوجیا عالیة للتأمین ووحدة إطفاء تعمل ذاتیًّا حالة حدوث حریق طبقًا للكود المصري.

وتم الأخذ في الاعتبار عن إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع ليتوافق بصوة كاملة مع المعايير والاشتراطات البيئية بهدف صيانة وحماية حقوق الجيل الحاضر في الحصول على احتياجاتهم دون المساس بحق الأجيال القادمة، وهو ما يطبق مبدأ التنمية المستدامة.

وقد تعاونت هيئة قناة السويس مع جامعة السويس (معهد الاستزراع السمكي) في إجراء هذه الدراسة لمشروع الاستزراع السمكي، حيث حرصت الهيئة على التفكير في العناصر البيئية بصورة متوازية مع الجهود المبذولة في التنمية حتي يتم وقاية هذه العناصر من المخاطر المحدقة بھا وتوفير تقییم الأثر البیئي من خلال البیانات والمعلومات عن البیئة المستهدفة للمشروع.

ويمكن تقسيم الأثر البيئي للمشروع لعدة محاور؛ أهمها:

معالجة مياه الصرف

سوف یتم تغذیة أحواض الاستزراع بالمیاه عن طریق طلمبات رفع من قنوات الري الموجوده على جانبي الأحواض، بینما یتم صرف المیاه بواسطة الجاذبیة الأرضية على المجرى الملاحي المائي لقناة السویس، وقد تم وضع أسالیب علمیة للحفاظ على نقاء ونظافة المياه الناتجة عن عملیة الاستزراع واستخدام الأعلاف، بنفس درجة النقاء المياه المُغذية للمشروع.

ويتم صرف المیاه الناتجة عن مصرفي العائلة البورية والطحالب في مجرى صرف به حصوات رملیة لتعمل على فلترة المياه لتصل فى النھایة إلى مجرى قناة السویس نقیة تماماً ودون أية شوائب تؤثر على بيئة المجرى الملاحي لقناة السويس.





نقل الزريعة

یتم نقل الزریعة طبقًا للطرق العلمیة المتبعة فى ھذا المجال داخل أكیاس بولى اثیلین (بلاستك) مملوئة بنسبة 1:3 ھواء: ماء، وتغطى الأكیاس بغطاء مبلل ویتم النقل في أثناء اللیل لتفادي التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وفى حالة النقل من الأماكن البعیده عن المشروع مثل الإسكندریة أو شمال سیناء یتم النقل باستخدام سیارات نقل الزریعة المجھزة لذلك والمملوكة للھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة.

أقلمة الزریعة والإصباعیات

عند وصول الأسماك إلى موقع المشروع یجري علیھا عملیات الأقلمة على درجات الحراة والملوحة بأحواض المشروع.

تغذیة الأسماك

تتم تغذیة الاسماك المستزرعة على علائق تجاریة مصنعة وذات مواصفات غذائیة وتصنیعیة فائقة، وتحتوي ھذه العلائق على نسبة بروتین خام لا تقل عن 42%، ودھون خام لا تقل عن 10% بالإضافة إلى المعادن والفیتامینات اللازمة لزیادة معدلات النمو.





متابعة معدلات نمو الأسماك

یتم متابعة نمو الأسماك المستزرعة بأخذ عینة من الحوض كل أسبوعین ووزنھا وحساب متوسط وزن السمكة الواحدة وتسجل في السجل الخاص بمتابعة أوزان الأسماك لكل حوض، ویراعى أن تأخذ العینة من أكثر من مكان بالحوض لتكون عینة ممثلة، وتحسب كمیة العلف اللازمة لتغذیة الأسماك بالحوض على أساس الوزن الجدید.

وسائل الأمن والسلامة والصحة للمشروع

تعد وسائل الأمن والسلامة للمشروع مھمة جدًّا لحمایة العاملین في جمیع مرافق المشروع، من خلال اتخاذ الإجراءات والوسائل الضروریة، منها معدات إطفاء الحريق، وتزويد الموقع بمعدات الإسعافات الأولیة وعيادة للعلاجات ضد سموم الثعابین والزواحف الأخرى، علاجات للحروق، وتزويد العاملین بالملابس والواقیات الخاصة بالأمن والسلامة.