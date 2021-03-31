10 آلاف سائح أوكرانى يزورون مصر أسبوعياً منذ يناير الماضي

قال بوهدان هورفات، سكرتير ثان لدى السفارة الأوكرانية فى القاهرة ، إنه بدءًا من شهر يناير الماضى وحتى الآن يزور مصر 10 آلاف سائح أوكرانى أسبوعياً.

وأعلنت السفارة الأوكرانية مؤخراً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» اعتزام الخطوط الجوية الدولية لأوكرانيا زيادة عدد الرحلات الجوية على خط “كييف-القاهرة-كييف” ابتداء من الإثنين الماضى 29 مارس.

وأوضحت السفارة الأوكرانية أنه على وجه الخصوص تخطط الخطوط الجوية الدولية لأوكرانيا “UIA” لتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا من القاهرة (CAI) إلى كييف (KBP) – كل إثنين وثلاثاء وجمعة ، بجانب رحلات من كييف (KBP) إلى القاهرة (CAI) – كل اثنين وخميس وأحد.

كان «هورفات» صرح لـ«المال» سابقاً، بأن إجمالى عدد السياح الأوكرانيين الذين زاروا مدينتى الغردقة وشرم الشيخ فى العام الماضى 2020 سجل نحو 727.100 ألف ، مضيفاً أن السياحة الأوكرانية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية جاءت فى المرتبة الثانية من حيث التدفقات فى عام 2019 وقفزت للمرتبة الأولى فى 2020.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قال فى تصريحات سابقة إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 3.5 مليون سائح ، فى حين بلغت الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، وتابع أن نسب إشغال السياحة الخارجية فى الفنادق المصرية بلغت فى المتوسط بين إلى 10إلى %15 من مستوى 2019 ، وفقا لـ« CNBCArabia».

كانت مصر علقت فى شهر مارس من العام الماضى حركة الطيران الدولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف قرابة 4 أشهر استأنفت الحركة فى يوليو الماضى.