10 آلاف جنيه منحة تدريبية من جهاز المشروعات للشباب

أحمد الدسوقىبدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيل مبادرة تدريب 10 آلاف رائد ورائدة أعمال تحت شعار "معًا ننطلق"، في إطار البرنامج التدريبي "إبدأ وحسن مشروعك"، وهي المبادرة التي أطلقها الجهاز مؤخراً، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز،

أحمد الدسوقى

بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيل مبادرة تدريب 10 آلاف رائد ورائدة أعمال تحت شعار “معًا ننطلق”، في إطار البرنامج التدريبي “إبدأ وحسن مشروعك”، وهي المبادرة التي أطلقها الجهاز مؤخراً، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وينفذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والحكومة الكندية.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، فى تصريحات لها، اليوم الأحد، إنه سيتم خلال الشهر الجارى عقد 27 برنامجاً تدريبياً بمختلف المحافظات، نفذ بالفعل منها 7 برامج بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والمنيا، والقاهرة تم خلالها تدريب 153 رائدًا ورائدة أعمال، مشيرة إلى أنه يستهدف تنفيذ 326 برنامجًا تدريبيًا ببقية محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنظيم برامج تدريبية معتمدة للشباب لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لإقامة مشروعات ناجحة صغيرة ومتوسطة وتنمية روح الابتكار والتطوير لديهم، وكذلك تقديم التوجيه والمشورة الفنية لتمكينهم من إدارة مشروعات ذات قدرة على الاستمرار والتنافسية.

وأشارت إلى أن المشاركين في هذه البرامج يتدربون على عدة موضوعات منها كيفية تحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ، وبدء المشروعات وإدارتها وإعداد خطط العمل إلى جانب آليات التسويق.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم هذه البرامج التدريبية بالمجان، وتتراوح فترة كل برنامج بين يومين وخمسة أيام وتخصص للشباب والفتيات التي تبدأ أعمارهم من 21 عاماً من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من المقيمين بالمحافظة محل التدريب.