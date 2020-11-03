10 آلاف جنيه زيادة في مقابل تسعير صيد أسماك الزريعة داخل ميناء دمياط

قررت هيئة ميناء دمياط، رفع مقابل تسعير صيد أسماك الزريعة داخل الميناء بواقع 10 آلاف جنيه عما تم إقراره العام الماضي.

وأقر مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط إعادة تسعير صيد أسماك الزريعة داخل الميناء، ليتم تحصيل مقابل موافقة وإشراف الهيئة على عملية الصيد في الأماكن التي تحددها داخل الميناء، وفي التوقيتات المصرح بها من الشروق وحتى الغروب بالميناء.

ونص القرار على أن يتم تحصيل مبلغ 30 ألف جنيه شهريا مقابل دخول مجموعة صيد واحدة باستخدام سيارة

واحدة وفلوكة، والتي كانت خلال العام الماضي 20 ألف جنيه.



كما نص القرار على أنه لمجموعة الصيد التي تستخدم سيارتين و2 فلوكة تقوم بدفع مبلغ 40 ألف جنيه شهريا، بعد أن كانت 30 ألف جنيه في قرار الهيئة العام الماضي.

كما قررت هيئة الميناء تحصيل مقابل الملصق الالكتروني الخاص بتشغيل منظومة التعرف الآلي على سيارات النقل والمعدات داخل الميناء.

ونص القرار على تحصيل 75 جينهًا بالاضافة الى 14% ضمن فواتير الكاشيرات بهيئة ميناء دمياط لمرة واحدة فقط مقابل ملصق الكرتوني يتم لصقه على الزجاج الامامي لسيارات النقل .

كما يتم تحصيل مبلغ 150 جنيهًا، و14% للملصق اإالكتروني التي يتم لصقه على المقطورات أو المعدات بأنواعها.



ونص القرار على عدم السماج بدخول أو خروج شاحنات النقل أو المعدات بأنواعها داخل الميناء مالم يتم تركيب الملق الالكتروني، وفي حالة تلف أو ضياع الملصق الالكتروني تم تركيبه مرة أخرى مع سداد قيمته المالية التي تضمنها القرار.

وتستهدف هيئة ميناء دمياط من هذا الإجراء تشغيل منظومة التعرف الآلي على سيارات النقل والمعدات بأنواعها داخل ميناء دمياط .