10 آلاف جنيه زيادة فى أسعار سيارات جيلي ايمجراند X7

ارتفعت إلى 309 آلاف جنيه ، بدلًا من 299 ألفًا

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، عن زيادة أسعار سيارات جيلي ايمجراند X7 موديل 2020 بقيمة 10 آلاف جنيه لتصل إلى 309 آلاف جنيه، بدلا من 299 ألفا سابقا.

وأبقت الشركة على أسعار طرازات جيلي ايمجراند X7 موديل 2019، عند مستوى 279 ألف جنيه.

وينتمي طراز جيلي «ايمجراند X7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سي سي تربو، ليعطي قوة قدرها 131 حصانًا، وعزم أقصي للدوران 185 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد «ايمجراند X7» على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4500 مم العرض 1834 مم الارتفاع 190 مم سعة الشنطة الخلفية 580 لترا

جيلى ايمجراند X7

مواصفات جيلي ايمجراند X7

زودت طرازات «ايمجراند X7» موديل 2020 بالمواصفات القياسية وعوامل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، برنامج تدعيم الفرامل BAS».