10 آلاف جنيه تعويضا لأستاذ جامعة

نجوى عبد العزيز: قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح بإلغاء قرار مجلس كلية الآداب بجامعة القاهرة، فيما تضمنه من إيقاف أحد أساتذة الكلية عن أعمال التدريس، وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الإمتحانات مع إلزام رئيس الجامعة

نجوى عبد العزيز:



قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح بإلغاء قرار مجلس كلية الآداب بجامعة القاهرة، فيما تضمنه من إيقاف أحد أساتذة الكلية عن أعمال التدريس، وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الإمتحانات مع إلزام رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس قسم اللغة العربية بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

كانت المحكمة التأديبية العليا أصدرت حكم آخر بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بإيقاف الطاعن 3 أشهر عن العمل وإلزام الجامعة بدفع 10 آلاف تعويضًا له عن الأضرار التي أصابته جراء الوقف عن العمل.

قالت المحكمة إن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس كلية آداب جامعة القاهرة بإيقاف الطاعن الدكتور ناصر عبد الرازق، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها المتضمن إيقاف أحد أساتذة كلية الآداب عن أعمال التدريس وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الامتحانات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذي نص صراحة على اختصاص رئيس الجامعة دون غيره بوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيًا، ومن ثم يكون مجلس الكلية اغتصب سلطة رئيس الجامعة فضلًا عن عدم وجود أي تحقيق مع الطاعن وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه.