10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار شيفروليه كابتيفا

صعدت الفئة الأولى «LS» إلى 319 ألفًا و990 جنيهًا

أقرت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل الحصرى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وMG”، زيادات سعرية على طرازات «شيفروليه كابتيفا» 2020 بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية، على أن يتم تطبيقها بداية من يونيو المقبل.

صعدت أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» الفئة الأولى «LS» إلى 319 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 309 آلاف و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات «شيفروليه كابتيفا» الفئة الثانية «LT» إلى 344 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 339 ألفًا و990 جنيهًا.

في المقابل أبقت الشركة على أسعار “شيفروليه كابتيفا” الفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) عند مستوى 359 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت «Premmiere» سعة (7 مقاعد) بقيمة 379 ألفًا و990 جنيهًا.

يُذكر أن شركتي جنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات طرحتا طرازات “شيفروليه كابتيفا”رسميًّا في السوق المحلية، مطلع مايو الحالي.

وينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، لينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.