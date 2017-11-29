10 آلاف جنيه ارتفاعًا بأسعار كاري Q22

أحمد شوقيسجلت السيارة كاري Q22 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 10 آلاف جنيه، لتصل إلى 130 ألف جنيه، مقابل 120 ألفًا حاليًّا. وسيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للسيارة اعتبارًا من بداية ديسمبر المقبل.وأوضح مصدر بشركة جي بي أوتو غبور، وكيل كاري، أن المتاح من السيارة حاليًّا هو موديل 2018 فقط.

أحمد شوقي

سجلت السيارة كاري Q22 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 10 آلاف جنيه، لتصل إلى 130 ألف جنيه، مقابل 120 ألفًا حاليًّا. وسيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للسيارة اعتبارًا من بداية ديسمبر المقبل.





وأوضح مصدر بشركة جي بي أوتو غبور، وكيل كاري، أن المتاح من السيارة حاليًّا هو موديل 2018 فقط.

يُذكر أن أسعار موديل 2018 من السيارة كانت 114.9 ألف جنيه، بداية يونيو الماضي.

وتسَعُ السيارة 8 ركاب، وسجلت مبيعات بواقع 319 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 389 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016، بتراجع 70 وحدة، ونسبة انخفاض 18%.

وبلغت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال 2016 نحو 522 وحدة، مقابل 629 وحدة خلال 2015، بتراجع 107 وحدات، بنسبة انخفاض 20,1%، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.