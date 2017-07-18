10 آلاف جنيه أقل راتب لمن يرغب في سوزوكي ألتو بالتقسيط

وفقا لاشتراطات البنك المركزي .. الحد الأدنى لمرتبك 12.8 ألف جنيه لتقسيط نيسان صنيأحمد نبيل وأحمد شوقي وشريف عيسىشهدت أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة من أواخر عام 2015 حتى الآن، الأمر الذي انعكس على أنظمة التقسيط المختلفة التي تقدمها البنوك.وساهم قرار البنك المركزى بتحديد

وفقا لاشتراطات البنك المركزي .. الحد الأدنى لمرتبك 12.8 ألف جنيه لتقسيط نيسان صني

أحمد نبيل وأحمد شوقي وشريف عيسى

شهدت أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة من أواخر عام 2015 حتى الآن، الأمر الذي انعكس على أنظمة التقسيط المختلفة التي تقدمها البنوك.

وساهم قرار البنك المركزى بتحديد أقساط السيارات بما لا يتعدى 35% من الدخل، في إحباط آمال شريحة كبيرة من مستهلكي السيارات.

في هذا التقرير، ترصد “المال” الحد الأدنى اللازم للرواتب طبقاً لاشتراطات المركزى لاقتناء عدد من الطرازات داخل الشرائح المتوسطة والاقتصادية، مع احتساب أقل نسبة مقدم لتلك السيارات ومدة قسط 5 سنوات.

الحد الأدنى لراتب من يرغب في شراء سوزوكي ألتو بالتقسيط، يجب ألا يقل عن 9734 جنيه، لدفع قسط شهرى 3407 جنيه لمدة 5 سنوات مع مقدم 20% يبلغ 28 الف جنيه.

أما لشراء نيسان صني فيجب ألا يقل مرتبك عن 12828 جنيه مع أقل مقدم للسيارة 20% من سعرها الأصلي الذي يبلغ نحو 200 ألف جنيه؛ ليصل المقدم إلى 40 ألف جنيه؛ وبذلك يصل القسط الشهري للسيارة إلى 4500 جنيهًا.

ولاقتناء جولف فئة A/T 1.2إن أقل مقدم ستدفعه سيكون 79 ألفاً و980 جنيهاً على أن يصل القسط إلى 9731 جنيهاً، ومن ثم لا بد ألا يقل دخلك عن 27800 جنيه، مع العلم أن سعر تلك الفئة رسمياً 399.9 ألف جنيه.



أما طراز باسات Trend Line، والتى يبلغ سعرها الرسمى 490 ألفاً، فإن أقل مقدمة مطلوب دفعها للحصول على السيارة 97 ألفاً و980 جنيهاً، على أن يكون الدخل الشهري 34 ألف جنيه.

اما جيتا فئة A/T Base، فتتطلب دخلاً شهرياً بقيمة 29 ألفاً و 888 جنيهاً، ويبلغ الحد الأدنى للراتب المطلوب لاقتناء طراز تيجوان فئة A/T Base، أربعون ألف جنيه.





