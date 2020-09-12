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«10 آلاف إصابة جديدة».. فرنسا تسجل رقم قياسي لحالات كورونا اليومية

لأول مرة منذ بداية الجائحة
المال - خاص 11:04 م, السبت, 12 سبتمبر 20 11:04 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عتبة العشرة آلاف، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة، بحسب مانقلته شبكة روسيا اليوم عن إعلام فرنسي لم تذكره.

وأعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا مساء السبت عن رصد 10561 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الشبكة إن هذا يحطم الرقم القياسي السابق (9843 إصابة) الذي تم تسجيله الخميس الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 17 حالة جديدة.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 373911، بمن فيهم 30910 حالات وفاة.

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بقلم المال - خاص

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