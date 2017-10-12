10 آلاف أوفر برايس لشيفروليه أوبترا.. و2000 لأفيو

أحمد شوقى سجلت السيارة شيفروليه أوبترا زيادة في أسعارها لدى الموزعين والوكلاء بقيمة 10 آلاف جنيه مقارنة بالأسعار الرسمية لتباع للتجار من قبل الموزعين بواقع 222 ألف جنيه مقابل 212 ألفا (السعر الرسمي) ولتصل إلى العميل بواقع 224 ألفا مقابل…

أحمد شوقى

سجلت السيارة شيفروليه أوبترا زيادة في أسعارها لدى الموزعين والوكلاء بقيمة 10 آلاف جنيه مقارنة بالأسعار الرسمية لتباع للتجار من قبل الموزعين بواقع 222 ألف جنيه مقابل 212 ألفا (السعر الرسمي) ولتصل إلى العميل بواقع 224 ألفا مقابل 214 ألف سعرها الرسمى.

وأوضح أحد موزعي سوق السيارات أن السبب وراء ظاهرة الأوفر برايس (فارق سعر التجار والموزعين عن السعر الرسمي) على السيارة هو نقص التوريد من جانب شركة المنصور للسيارات الوكيل الرسمى لشيفروليه في مصر.

وأضاف أن أوفر برايس السيارة شيفروليه أفيو يقدر حاليا بواقع 2000 جنيه لتباع للعملاء بسعر 200 ألف جنيه مقابل سعرها الرسمي المقدر بـ 198 ألف جنيه بعد أن كانت السيارة تباع فيما سبق بسعر يقل عن سعرها الرسمي بما يترواح بين 2000 و3000 جنيه.

وتواصلت “المال” مع خدمة عملاء شيفروليه بشركة المنصور للسيارات الوكيل الرسمي للعلامة الأمريكية في مصر فقال أحد مسئولي المبيعات إن السيارات متوفرة بمعارض الشركة بالأسعار الرسمية فعلى سبيل المثال تباع الفئة الأولى من أوبترا بسعر 203.9 ألف جنيه في حين تباع الفئة الـ”هاي لاين” من السيارة بواقع 214 ألف جنيه.

وبشأن مواعيد التسليم قال مسئول المبيعات إن هذه التفاصيل يمكن التعرف عليها من خلال المعارض مباشرة. وأضاف أـن شركته طرحت عرضًا تسويقيًا لشيفروليه أوبترا يتضمن دفع 100 ألف جنيه مقدمًا للسيارة وتقسيط المبلغ المتبقي على 60 شهرًا بقسط شهري 2800 جنيه للفئة الأولى و3135 جنيهًا للفئة الأعلى.

وأوضح أن الطرازات التي تسوقها الشركة في مصر حاليا خاصة بموديلات 2018 باستثناء السيارة شيفروليه كروز التي يتوفر منها موديل 2017 فقط مشيرا إلى عدم طرح الموديل الجديد من السيارة حتى الآن وأنه لا يوجد موعد محدد لطرحه. وتباع الفئة الأولى من السيارة بواقع 284 ألف جنيه والثانية بواقع 309 آلاف جنيه.