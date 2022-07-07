1.960 مليار جنيه فواتير استهلاك «كهرباء جنوب القاهرة للتوزيع» خلال يونيو

سجل إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بعملاء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نحو 1.960 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى.

كشف المهندس مدحت فودة، العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة، فى تصريحات لـ«المال»، أن إجمالى قيمة فواتير العملاء التابعين للشركة واصل ارتفاعه خلال الشهر المنتهي، نتيجة صعود الاستهلاك، ليقفز بقيمة 60 مليون جنيه عن شهر مايو الماضى والذى سجل 1.9 مليار جنيه.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا مستمرًا فى درجات الحرارة تسبب فى زيادة الاستهلاك من القطاعين التجارى والمنزلى، مع بداية فصل الصيف منذ أيام، ومرور مصر بموجات من الحر،

خاصة أن الاستهلاك على الشبكة القومية بلغ ذروته منذ أيام، وارتفع ليسجل 33 ألف ميجاوات.

ولفت إلى أن تلك الفواتير تمثل كل القطاعات المنزلية والحكومية والقطاعين العام والخاص، ويأتى فى المركز الأول القطاع الحكومى بأكثر من 800 مليون جنيه،

يليه القطاع الحكومى وعلى رأسها محطات المياه والشرب، إضافة إلى القطاعين التجارى والخاص، وأخيرًا قطاع الأعمال العام.

فى السياق نفسه، أضاف «فودة» أن شركته بدأت، منذ أسبوعين، تحصيل الفواتير، وسجلت نسب التحصيل الخاصة بفواتير الاستهلاك أكثر من 80% حتى الآن، فى ظل مستهدف للوصول بها إلى أكثر من 100% خلال الأيام المقبلة عبر محصليها، من خلال تحصيل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى بعض عملائها.

وأشار «فودة» إلى أن جزءًا من تلك الفواتير تم تحصيلها عبر العدادات مسبقة الدفع على مدار الشهر، ما يسهل من عملية التحصيل،

مضيفة أن الشركة حصلت الشهر الماضى أيضًا جزءًا من المتأخرات نتيجة عدم قدرة البعض على السداد أو القيام بالجدولة، إضافة إلى وجود مقاصات بين وزارة الكهرباء والجهات الحكومية الأخرى.

فى السياق نفسه كشفت مصادر مسئولة بالشركة أن استهلاك الطاقة، خلال يوليو، قفز بشكل كبير، خلال الأسبوع الأول من الشهر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومن المقرر أن يسجل ارتفاعًا بشكل كبير فى قيمة الطاقة المستهلكة.

وأضافت المصادر أن الشركة مستمرة فى محاسبة كل عملائها عن استهلاك شهر يوليو بالأسعار القديمة للكهرباء بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى مطلع 2023،

موضحًا أن ذلك يأتى مراعاة للظروف الحالية، مطالبًا المستهلكين بترشيد الاستهلاك منعًا لارتفاع الفواتير عليهم.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة، إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وﻋدﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ، من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية، تابعين لوزارة الكهرباء،

فيما تعد جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة، ﻭﺗﻐطﻰ ﻧﺤﻮ 15% ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓظﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، إضافة إلى محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.