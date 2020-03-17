تأميـــن

1.9 مليون وثيقة تأمين لعملاء شركات الحياة

فى 2019 .. الحكومية تسيطر على 60.5% منها
ماهر أبو الفضل 10:03 ص, الثلاثاء, 17 مارس 20 10:03 ص, الثلاثاء, 17 مارس 20

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شهد إجمالى عدد وثائق التأمين السارية، التى تصدرها شركات تأمين الحياة للأفراد، زيادة طفيفة فى 2019 لتصل إلى 1.9 مليون وثيقة، مقابل 1.7 مليون فى 2018، بزيادة 200 ألف بنسبة نمو %11.8 .

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى مبالغ وثائق التأمين السارية الصادرة للأفراد بلغ 209.3 مليار جنيه فى 2019 مقابل 161.5 مليار فى العام السابق له، وسجل متوسط مبالغ تأمين كل وثيقة 111.7ألف جنيه فى 2019، مقابل 96.3 ألف لعام 2018.

واستحوذت شركة مصر لتأمينات الحياة على نصيب الأسد من إجمالى عدد وثائق التأمين السارية الصادرة للعملاء الأفراد خلال 2019 بإجمالى 1.1 مليون وثيقة، بنسبة %60.5 مقابل 800 ألف وثيقة للقطاع الخاص – بإجمالى 14 شركة- بنسبة %39.5.

وحلت شركة «أليانز» للتأمين وصيفة بين شركات تأمين الحياة على مستوى السوق، والأولى على مستوى القطاع الخاص، بإجمالى 263.5 ألف وثيقة، وجاءت شركة «أكسا» فى المركز الثالث بعدد 152.6 ألف وثيقة، مقابل 130 ألفا لشركة الأهلى قطر الوطنى «QNB» والتى حجزت من خلالها المركز الرابع، تليها «متلايف» بنحو 54.5 ألف وثيقة.

وفيما يخص مبالغ التأمين، احتفظت «مصر» لتأمينات الحياة بالمركز الأول، وحافظت شركة «أليانز» على المركز الثانى، وبلغ إجمالى مبالغ تأمين التغطيات – أو الوثائق- السارية لدى الأولى 52.1 مليار جنيه، مقابل 49.3 مليار للثانية.

وجاءت «أكسا» فى المركز الثالث بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد بقيمة 29.1 مليار جنيه، تلتها شركة «QNB» فى المركز الرابع بمبالغ تأمين تصل إلى 19.3 مليار جنيه، ثم «متلايف» بقيمة 17.1 مليار جنيه.

المفاجأة كانت فى متوسط مبالغ تأمين كل وثيقة لدى شركات الحياة، التى احتلت شركة المصرية الإماراتية بينها المركز الأول، برقم أقل ما يوصف به أنه «خيالى»، بلغ 2.2 مليون جنيه كمتوسط لمبلغ تأمين كل وثيقة.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، بلغ عدد وثائق التأمين السارية للأفراد بالمصرية الإماراتية 5965 وثيقة، بإجمالى مبالغ تأمين 13.4 مليار جنيه.

وجاءت شركة اللبنانية السويسرية فى المركز الثانى بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى متوسط مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد بقيمة 408.5 ألف جنيه، تليها شركة «تشب» بمتوسط مبالغ تأمين لكل وثيقة تصل إلى 398.1 ألف جنيه.

وحلت شركة «متلايف» فى المركز الرابع بمتوسط مبلغ تأمين لكل وثيقة 313.9 ألف جنيه، وجاءت شركة «طوكيو مارين فاميلى» فى المركز الخامس بمتوسط 252.3 ألف جنيه.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة

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