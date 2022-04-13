كشفت مصادر مطلعة أن قيمة الأعمال التى ستنفذها شركتا أوراسكوم كونستراكشن، والمقاولون العرب، فى خطى القطار الكهربائى السريع «6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر» تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، تتوزع بينهما بالتساوى.

وتم إسناد باقى الأعمال إلى «سيمنز العالمية»، باستثناء أعمال بقيمة 1.2 مليار دولار تتولى الحكومة تنفيذها، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن وزارة النقل تجرى حاليًا مفاوضات مع عدد من الجهات الدولية -من بينها جهات وفرت تمويلًا للخط الأول من شبكة القطارات السريعة- لإتاحة قرض مناسب لتغطية الشق الخارجى من الأعمال فى الخطين المذكورين.

وتصل أطوال المشروعين اللذين أعلنت وزارة النقل عن توقيع عقود تنفيذهما مع تحالف شركات «سيمنز الألمانية العالمية» و«أوراسكوم» والمقاولون العرب» الفترة المقبلة، إلى 1130 كيلومترًا.

وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير فى بيان سابق أن الاتفاق يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة، ومن بينها القطارات السريعة المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1730 كيلومترًا، منها 1145 لخطى الصعيد، بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كيلومتر.

وتضم خطوط الشبكة الكهربائية الجديدة، كذلك الخط الذى تم توقيع عقوده فى عام 2020 مع نفس الشركات الثلاث، بحجم أطوال يصل لأكثر من 600 كيلومتر فى المسافة من العين السخنة حتى مطروح، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والإسكندرية.

وستنفذ الشركة الألمانية الأنظمة للخطين، وتتمثل فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها، والتى تشمل القطارات السريعة، والإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلًا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها، فيما تتولى الشركتان المصريتان تنفيذ باقى الأعمال، وإدارة وتشغيل القطارات لاحقًا.

وتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير أمس الأول، مسار الخط الممتد من «أكتوبر – أسوان»، وتابع تنفيذ الجسور الترابية والمحطات فى المسافة من محطة سوهاج وحتى إسنا بطول حوالى 285 كم، ويشمل 3 محطات سريعة و6 إقليمية، كما عاين باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع الطريقين الغربى والشرقي.

وأشار الوزير إلى أن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذ الخط من المقرر أن تصل إلى 20، والإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم/ س، و 20 جرار نقل البضائع، لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة.