1.84 مليار جنيه مبيعات أجنبية بالبورصة في أكتوبر (جراف)

شهدت البورصة المصرية مبيعات 1.84 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بنسبة 10.6% من التعاملات، قابلها مشتريات محلية وعربية.

وقابل مبيعات الأجانب مشتريات محلية قوية بقيمة 1.239 مليار جنيه، بواقع 803%، بينما سجلت مشتريات العرب 606 ملايين جنيه، بنسبة 9.1% من التداولات.

يشار إلى أن المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية فضلوا البيع منذ مطلع العام الحالي بصافي 20.315 مليار جنيه، بواقع 15.3% من التعاملات، بينما كان اتجاه العرب شراء بصافي 2.433 مليار جنيه، بنسبة 8% من التداولات، والمصريين أيضًا بصافي شراء بنحو 18 مليار جنيه بنسبة 76.7% من التداولات.