1.84 مليار جنيه إيرادات فنادق مجموعة طلعت مصطفى بالنصف الأول من 2023

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق فنادق المجموعة “فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي” حوالي 1.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 967 مليونا خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو 90%.

جاء ذلك في تقرير الإدارة التنفيذية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، والذي أظهر تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال هذه الفترة على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة ومنها فنادق المجموعة .

وسبق أن قدمت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عرضًا من خلال الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON (الذراع الفندقية) للاستحواذ على حصة مؤثرة في الملكية وحقوق الإدارة لعدة فنادق فريدة في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، وجار استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة.

مبيعات تاريخية

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 51.35 مليار جنيه، مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر.

وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 32.88 مليار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في النصف المقارن بعام 2022 والبالغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 191%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 18.47 مليار، والتي يستحق للمجموعة عن تلك المبيعات عمولات بيعية تقابل المصروفات العمومية والإدارية.

وذلك من خلال الخطط الإستراتيجية التي تضعها الإدارة، والتي يتم تصميمها بعناية فائقة، وكذلك تبنيها لرؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح تؤدي إلى تعزيز وتنمية مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

وأشارت المجموعة، إلى أن رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغت 102 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023 مقابل 67 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو 52%، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسيتم تسليم هذه المبيعات على مدى الخمس سنوات المقبلة دون أي تأخيرات في التسليم

الحفاظ على الربحية

وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع وأية وفورات مستقبلية في تكلفة مواد البناء، وسيتم تمويل الإنفاق بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر رؤية واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 10.71 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع 7.09 مليار إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 51%، وبلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 7.4 مليار مقارنةً مع 5.05 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو 46%.

الأنشطة ذات العائد الدوري

وبلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 1.47 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع 1.07 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 37% .

وبلغ مجمل الربح المجمع حوالي 3.39 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 2.33 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 45%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة حوالي 1.56 مليار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.11 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو 40%.

الأرباح المستقلة

وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 175.2 مليون جنيه مقارنةً مع حوالي 173.6 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو 0.9%.

وبلغ إجمالي أصول مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقًا للقوائم المالية المجمعة في 30 يونيو عام 2023 مبلغ 187.4 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما في حكمها حوالي 16.5 مليار جنيه.