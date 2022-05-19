1.8 مليون قنطار واردات مصر من القطن خلال موسم 2020/ 2021

ارتفع حجم واردات مصر من القطن خلال موسم 2020/ 2021 لتسجل 92.7 ألف طن (ما يعادل 1.85 مليون قنطار قطن)، مقابل 81.4 ألف طن فى الموسم السابق 2019/ 2020، ما يعادل (1.628) ألف قنطار قطن، بحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وتستورد مصر الأقطان من 8 مناشئ معتمدة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والسودان وأوزباكستان.

وكشف محمد خضر رئيس الهيئة لجريدة “المال”، أن حجم واردات مصر من القطن سجلت قرابة 1.85 مليون قنطار للموسم التسويقى 2020/ 2021، بزيادة 226 ألف قنطار عن الموسم السابق له 2019/ 2020.

وتعتمد أغلب المصانع المصرية العاملة فى السوق المصرية على الأقطان المستورد قصيرة التيلة، فى حين يتم تصدير الإنتاج المحلى من القطن للخارج.

وارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى 2021/ 2022، لتسجل نحو 56.9 ألف طن، بما يعادل 1.1 مليون قنطار، وذلك منذ بداية الموسم التصديرى 2021/ 2022 فى أكتوبر حتى 10 أبريل الماضى.

ولايزال الموسم التصديرى الجارى 2021/ 2022 ممتد حتى نهاية أغسطس المقبل، وهو الموسم الذى بدأ فى أكتوبر من العام الماضى، وتعد الهند وباكستان والصين من أبرز الدول المستوردة للإنتاج المصرى.

وتوقع رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أن تسجل إنتاجية مصر من القطن خلال عام 2022 نحو 2.7 مليون قنطار زهر “القطن ببذرته قبل نزع البذرة منه”، مقابل 1.250مليون قنطار زهر حجم إنتاجية مصر العام الماضى.

وتوقع أن تقفز مساحة زراعة محصول القطن إلى 412 ألف فدان قطن، مقابل قرابة 238 ألف فدان قطن العام الماضى.

وتعد الإنتاجية المتوقعة هذا العام مرتفعة نتيجة الإقبال المتوقع للمزارعين على زراعة محصول القطن، عقب الزيادة التى حققها سعر القنطار بواقع 3000 جنيه، ليقارب سعر القنطار 5000 جنيه بعد أن كان سجل 2100 جنيه للقنطار لمحصول 2020.