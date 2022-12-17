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1.8 مليار جنيه مشتريات محلية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

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وفقا لتقرير رسمي عن البورصة المصرية

1.8 مليار جنيه مشتريات محلية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:47 م, السبت, 17 ديسمبر 22

سجل المستثمرون المحليون بالبورصة المصرية مشتريات 1.8 مليار جنيه، الأسبوع الماضي، مستحوذين على 80.7% من التعاملات.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع الأسبوع الماضي بواقع 1.264 مليار جنيه، بنسبة 8.5% من التداولات، و60.6 مليون جنيه، بنسبة 10.8% من التداولات، الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن البورصة المصرية أن المستثمرون المحليون ركزوا على الشراء منذ بداية العام بصافي 21.995 مليار جنيه، واقتنصوا 77.1% من التداولات.

وفي المقابل سجل الأجانب مبيعات 24.480 مليار جنيه، بواقع 14.4% من التداولات، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 2.485 مليار جنيه، بواقع 8.4% من التداولات.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:47 م, السبت, 17 ديسمبر 22