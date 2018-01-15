1.8 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرافق في ناصر الجديدة

محمود زكيقال المهندسة جيهان أحمد، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وكذلك مدينة ناصر الجديدة أن شركة أبناء حسن علام تقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال المرافق لمدينة ناصر الجديدة.وأضافت في تصريحاتها لـ"المال" أن المرحلة الأولى من المدينة تبلغ مساحتها 1600 فدان من إجمالي المساحة الكلية ا

محمود زكي



قال المهندسة جيهان أحمد، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وكذلك مدينة ناصر الجديدة أن شركة أبناء حسن علام تقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال

المرافق لمدينة ناصر الجديدة.

وأضافت في تصريحاتها لـ”المال” أن المرحلة الأولى من المدينة تبلغ مساحتها 1600 فدان من إجمالي المساحة الكلية التي تتجاوز 6 آلاف فدان، حيث تبلغ تكلفة

تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى حوالي 1.8 مليار جنيه.

وأكد نائب رئيس الجهاز أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المرافق لتلك المرحلة خلال 18 شهرا، وأوضحت أن المخطط العام للمدينة يشمل تنفيذ أكبر كنيسة كاتدرائية على مستوى محافظات الصعيد وكذلك إنشاء مسجد كبير للمدينة.