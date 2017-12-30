1.8 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية بالمستشفيات الجامعية في 2017

جهاد سالمشهدت المستشفيات الجامعية، خلال 2017 العديد من التطورات على صعيد البنية التحتية، بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.وخلال 2017 تم استكمال العمل بمشروع مبنى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس لطب المسنين بتكلفة تقريبية 51 مليون جنيه، بالاضافة إلى افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى العبور التخصصي التاب

جهاد سالم

شهدت المستشفيات الجامعية، خلال 2017 العديد من التطورات على صعيد البنية التحتية، بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.

وخلال 2017 تم استكمال العمل بمشروع مبنى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس لطب المسنين بتكلفة تقريبية 51 مليون جنيه، بالاضافة إلى افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس، ووضع حجر الأساس للمجمع الطبي بجامعة حلوان، ويضم 3 مستشفيات (المستشفى التعليمي بسعة 450 سريرًا، والمستشفى الاقتصادي بسعة 200 سرير، ومستشفى الطلبة بسعة 100 سرير) بإجمالي 750 سريرًا على مساحة 110 آلاف متر، وبتكلفة إجمالية حوالي مليار و 270 مليون جنيه.

كما تم افتتاح منشآت جديدة بجامعة كفر الشيخ ووضع حجر أساس أكبر مستشفى للطوارئ، وتفقد الاستعدادات النهائية الخاصة بالتشغيل الكامل للمستشفى الجامعي بطاقة 433 سريرًا، وتكلفة تقريبية 360 مليون جنيه، بالاضافة إلي افتتاح وتطوير منشآت مستشفيات جامعة المنيا (مستشفى الكلى والمسالك البولية بطاقة 95 سريرًا وبتكلفة 85 مليون جنيه، وتطوير وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بتكلفة 35 مليون جنيه).

وشهد 2017 الانتهاء من مستشفى الأطفال الجديد بجامعة عين شمس، ويضم 200 سرير، ورعاية مركز لحديثي الولادة وأخرى للأطفال، ووحدة علاج الأورام وأمراض الدم ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة أمراض القلب للأطفال.

وفي عام 2017 اعادت وزارة التعليم العالي تفعيل التبرع الخاص بتوفير عدد 11 محرقة للمستشفيات الجامعية والذي كان متوقفًا منذ عام 2014، ليشهد العام الجاري تسليم وتشغيل محرقة مستشفى جامعة قناة السويس ومحرقة مستشفى جامعة بنها، وجار الانتهاء من تسليم محرقة مستشفيات جامعة حلوان والزقازيق والمنوفية.

وأرسلت المستشفيات الجامعية عدة قوافل طبية للدول الإفريقية منها الكاميرون، والسنغال، وأوغندا، وتشاد، وتوجو، وغانا، وغينيا، ونيجيريا، فضلا عن القوافل الطبية التي تم إرسالها لكافة المحافظات النائية بمحافظات مصر.