طاقة

1.8 مليار جنيه إيرادات شركة صيانكو خلال 2021

82 مليون جنيه صافى الربح لعام 2021
نسمة بيومي 8:20 م, الخميس, 24 مارس 22 8:20 م, الخميس, 24 مارس 22

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عقدت شركة صيانكو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021 بحضور الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيسى هيئة البترول وإيجاس وممثلى رأس المال والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح المهندس ياسر أبوالعلا رئيس شركة صيانكو أن المؤشرات المالية أظهرت تحقيق الشركة نتائج متميزة وغير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 1.8 مليار جنيه وصافى الربح 82 مليون جنيه وأدى ذلك إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية التراكمية من أعوام سابقة.

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وجاءت هذه النتائج ترجمة لجهود جميع العاملين بشركة صيانكو وتنوع أنشطة الشركة المختلفة من صيانة الأجهزة المنزلية وأعمال المراجعة والمتابعة الدورية للأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعى والبوتاجاز وكذلك أعمال الاستلامات للتركيبات الداخلية والخارجية ومشروعات الغاز الطبيعى.

ونجحت الشركة لأول مرة فى تنفيذ أعمال استلامات الشبكات الخارجية والتوصيلات على عموم الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك بخلاف مشاركة شركة صيانكو فى أعمال مشروع إنشاء الصوب الزراعية باللاهون ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى الغذائى.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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